Зеленський про план перемоги: деякі партнери кажуть - "ви хочете занадто багато"

"Ми розробили план перемоги й передали його їм. Коли ми пропонуємо щось партнерам, вони завжди кажуть: "Так, але це залежить від волі одних та інших". Ні, цей план залежить лише від волі партнерів, а не від волі Росії, лише від волі партнерів", - сказав він.

За словами президента, партнери мали ухвалити цей план, і багато країн почали його приймати.

"Але багато країн почали нам казати, знаєте, трохи тиснути на нас - деякі лідери мовляв, ви хочете занадто багато. Занадто багато для чого? Ми просто хочемо жити. Це занадто? Просто жити. Ось про що йдеться в плані перемоги, ось про що північ, схід, Курська операція", - зазначив Зеленський.