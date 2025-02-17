Зеленський: питання вступу України в НАТО не можна виключати з переговорів

Питання потенційного членства України в НАТО не можна виключати з процесу переговорів про "завершення війни". А припинення війни в Україні може призвести до ситуації, подібної до тієї, що склалася в Афганістані в 2021 році.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ARD.

Зеленський нагадав про поспішне виведення західних військ з Афганістану 2021 року та висловився проти тактики ведення переговорів, за якої від ключових вимог відмовляються ще до початку переговорів.

Посилаючись на заяви адміністрації США про те, що Україна не стане членом НАТО, Зеленський сказав: "Ви не можете просто прибрати це зі столу. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0".

Мово про угоду щодо виведення західних військ з Афганістану, яка була укладена президентом США Дональдом Трампом, а реалізована Джо Байденом. Це призвело до хаотичного виведення військ з країни, в той час як Талібан швидко захопив столицю Кабул після десятиліть боїв і таким чином захопив владу в країні.

За словами Зеленського, тоді "відсутність поваги до людського життя" призвела до "трагедії".

"Тож є досвід того, що відбувається, коли хтось закінчує щось, не продумавши, і дуже швидко відступає", - сказав він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, але цього не сталося. Влада наполягає на чіткому графіку вступу, однак Альянс заявляє, що членство можливе лише після завершення війни.

Президент США Дональд Трамп та глава Пентагону Піт Гегсет скептично оцінили перспективи вступу України до НАТО. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував ці заяви, вважаючи їх поступками РФ ще до початку переговорів