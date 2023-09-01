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Зеленський після наради з правоохоронцями анонсував "плідну осінь"

Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 20:14
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Зеленський після наради з правоохоронцями анонсував "плідну осінь" Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Восени Україну чекає багато завдань пов'язаних з очищенням держави від тих, хто намагається послабити її зсередини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні під час зустрічі з правоохоронцями було обговорено питання щодо очищення держави від тих, хто намагається її ослабити зсередини.

"Була нарада з правоохоронцями - продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Осінь має бути плідною в цьому питанні - саме для України", - пояснив президент.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Михайло подоляк заявляв, що в статусі сьогодення українські політики своїм прикладом мають демонструвати те, що держава змінилась.

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Володимир Зеленський
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