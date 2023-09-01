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Зеленский после совещания с правоохранителями анонсировал "плодотворную осень"

Украина, Пятница 01 сентября 2023 20:14
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Зеленский после совещания с правоохранителями анонсировал "плодотворную осень" Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Осенью Украину ждет много задач, связанных с очищением государства от тех, кто пытается ослабить ее изнутри.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зеленский сообщил, что сегодня во время встречи с правоохранителями был обсужден вопрос по очистке государства от тех, кто пытается его ослабить изнутри.

"Было совещание с правоохранителями - продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе - именно для Украины", - пояснил президент.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил подоляк заявлял, что в сегодняшнем статусе украинские политики своим примером должны демонстрировать то, что государство изменилось.

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Владимир Зеленский
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