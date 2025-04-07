Зеленський підтвердив присутність ЗСУ у Бєлгородській області

Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо - війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що головна мета операції ЗСУ, як і раніше, - максимально захистити українську землю, зокрема громади у Сумській та Харківській області, від російських окупантів.

За словами президента, Сирський доповів про активність українських підрозділів саме по лінії кордону, а також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога.

"Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів у Курській області, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема у Донецькій області. Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант", - зазначив Зеленський.

Він подякував кожному підрозділу, який забезпечує результат, завдає втрат окупанту й захищає українські позиції.

"І ще - Бєлгородська область. Активні дії цими днями - 225-й штурмовий полк. Молодці, хлопці! Пишаюся кожним і кожною, хто б’ється заради України!", - додав президент.