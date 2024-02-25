Зеленський про підтримку з боку партнерів: це залежить від виборчих процесів

На питання журналіста щодо подальшої підтримки України, президент заявив, що Україна працюватиме для того, щоб "ніхто не зійшов з дистанції".

"Дипломатично працювати, щоб ніхто не зійшов з дистанції, залежить не тільки від нас, але й від суспільств тих чи інших країн. На жаль, маю констатувати, що це залежить від виборчих процесів. Якщо соціум підтримує твою допомогу Україні, то ти будеш допомагати, якщо ні, то або ти не будеш допомагати, або будеш зменшувати, або будеш втрачати підтримку суспільства", - зауважив Зеленськи.

Він пояснив, що наразі найсміливіші борються навіть з суспільною думкою, щоб допомагати Україні.

"Дуже мало тих, хто втрачав посаду керівника держави заради підтримки України, бо йшов проти суспільної думки. Багато лідерів змінювали суспільну думку. На дистанції може хтось зійти, а може хтось прийти. Ми працюємо над підтримкою інших континентів", - підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2024" за участю президента України Володимира Зеленського.

Минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.

РБК-Україна у своєму матеріалі наводило ключові заяви президента України.

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