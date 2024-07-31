Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу

Реструктуризація боргу

17 червня Міністерство фінансів повідомило, що не вдалося досягти угоди з кредиторами щодо реструктуризації боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Міністр Сергій Марченко запропонував знижку в 60%, але кредитори вважали прийнятним 22%.

18 липня Рада підтримала закон, який дозволяє Кабінету міністрів призупинити виплати по зовнішньому державному боргу до 1 жовтня 2024 року у разі потреби.

Пізніше, 22 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про досягнення домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Це дозволить зекономити 11,4 млрд доларів протягом трьох років і 22,75 млрд до 2033 року.

Про що конкретно домовились сторони в рамках угоди про реструктуризацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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