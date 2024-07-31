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Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу

Середа 31 липня 2024 16:38
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Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11396. Закон надає уряду можливість відстрочити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна про це свідчать дані з картки документа на сайті Верховної Ради.

Що передувало

18 липня цього року Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів призупинити виплати по зовнішньому державному боргу до 1 жовтня 2024 року у разі потреби. Його підтримав 231 депутат.

Документ містить дві основні положення:

  • надає уряду право тимчасово призупинити виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Зокрема, якщо не буде досягнуто офіційну угоду щодо реструктуризації до 10 серпня, коли настає термін купонних виплат за одним з випусків державних єврооблігацій з погашенням у 2026 році.
  • дозволяє уряду включити гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в державний борг і провести його реструктуризацію. Це стосується серії єврооблігацій 2021 року на суму 700 млн доларів та відсотків.

Як розповідала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, дозвіл на призупинення виплат надається, "якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням в 2026 році".

Реструктуризація боргу

17 червня Міністерство фінансів повідомило, що не вдалося досягти угоди з кредиторами щодо реструктуризації боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Міністр Сергій Марченко запропонував знижку в 60%, але кредитори вважали прийнятним 22%.

18 липня Рада підтримала закон, який дозволяє Кабінету міністрів призупинити виплати по зовнішньому державному боргу до 1 жовтня 2024 року у разі потреби.

Пізніше, 22 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про досягнення домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу. Це дозволить зекономити 11,4 млрд доларів протягом трьох років і 22,75 млрд до 2033 року.

Про що конкретно домовились сторони в рамках угоди про реструктуризацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Держборг
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Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу
Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу
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