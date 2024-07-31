Зеленский подписал закон для реструктуризации государственного долга
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11396. Закон дает правительству возможность отсрочить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные с карточки документа на сайте Верховной Рады.
Что предшествовало
18 июля этого года Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету министров приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года в случае необходимости. Его поддержал 231 депутат.
Документ содержит два основных положения:
- предоставляет правительству право временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости. В частности, если не будет достигнуто официальное соглашение о реструктуризации до 10 августа, когда наступает срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.
- позволяет правительству включить гарантированный государством долг бывшего "Укравтодора" в государственный долг и провести его реструктуризацию. Это касается серии еврооблигаций 2021 года на сумму 700 млн. долларов и процентов.
Как рассказывала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа, разрешение на приостановление выплат предоставляется, "если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году".
Реструктуризация долга
17 июня Министерство финансов сообщило, что не удалось достичь соглашения с кредиторами по реструктуризации долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Министр Сергей Марченко предложил скидку в 60%, но кредиторы сочли приемлемым 22%.
18 июля Рада поддержала закон, разрешающий Кабинету министров приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года в случае необходимости.
Позже, 22 июля, премьер-министр Денис Шмигаль заявил о достижении договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций по реструктуризации внешнего долга. Это позволит сэкономить 11,4 млрд. долларов в течение трех лет и 22,75 млрд. к 2033 году.
О чем конкретно договорились стороны в рамках соглашения о реструктуризации – читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.