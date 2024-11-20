ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників України

Україна, Середа 20 листопада 2024 22:19
UA EN RU
Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників України Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Парламент прийняв законопроект про позбавлення державних нагород зрадників України. Український президент Володимир Зеленський його вже підписав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроекта.

Сьогодні, 20 листопада, український президент підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України.

Зауважимо, що лише сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Деталі закону

Законом передбачена можливість позбавлення державних нагород тих осіб, які визнані винними:

  • у скоєнні тяжких або особливо тяжких злочинів,
  • злочинів, що загрожують національній безпеці України, міжнародному правопорядку чи миру.

Таке додаткове покарання може бути призначене судом. При ухваленні вироку суд зобов’язаний вирішити, чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державних нагород України.

Детальніше про те, хто і чому може залишитись без "Героя України" та навіщо для цього новий закон, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті