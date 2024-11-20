Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників України

Парламент прийняв законопроект про позбавлення державних нагород зрадників України. Український президент Володимир Зеленський його вже підписав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроекта .

Сьогодні, 20 листопада, український президент підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України.

Зауважимо, що лише сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Деталі закону

Законом передбачена можливість позбавлення державних нагород тих осіб, які визнані винними:

у скоєнні тяжких або особливо тяжких злочинів,

злочинів, що загрожують національній безпеці України, міжнародному правопорядку чи миру.

Таке додаткове покарання може бути призначене судом. При ухваленні вироку суд зобов’язаний вирішити, чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державних нагород України.