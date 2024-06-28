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Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки

П'ятниця 28 червня 2024 23:24
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Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Як зазначається у картці документа, сьогодні, 28 червня, його було повернуто до парламенту з підписом президента.

Суть закону

Закон про перезавантаження БЕБ є частиною зобов’язань України у рамках програми з МВФ.

Ці зобов'язання передбачають запровадження прозорого процесу відбору керівництва та співробітників БЕБ та посилення вимоги до відбіркової комісії. Також серед вимог - введення контрактної системи для працівників і запровадження атестації персоналу.

Верховна рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ 20 червня.

Він передбачає незалежний відбір нового голови БЕБ, обовʼязкову переатестацію співробітників бюро. Визначальний голос при відборі та переатестації матимуть міжнародні партнери.

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Володимир Зеленський Бюро економічної безпеки
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