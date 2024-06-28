Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности
Президент Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады.
Как отмечается в карточке документа, сегодня, 28 июня, он был возвращен в парламент с подписью президента.
Суть закона
Закон о перезагрузке БЭБ является частью обязательств Украины в рамках программы с МВФ.
Эти обязательства предусматривают введение прозрачного процесса отбора руководства и сотрудников БЭБ, а также ужесточение требований к отборочной комиссии. Кроме того, среди требований – введение контрактной системы для работников и введение аттестации персонала.
Верховная рада приняла закон о перезагрузке БЭБ 20 июня.
Он предусматривает независимый отбор нового главы БЭБ, обязательную переаттестацию сотрудников бюро. Определяющий голос при отборе и переаттестации будут иметь международные партнеры.
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