UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський підписав закон про Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь: що зміниться

Фото: Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь запровадять з 1 січня 2026 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №8287 на сайті Ради.

Передбачається, що закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет до електронного формату та спростить його.

Головне про закон

1) Е-марка надасть можливість:

  • відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • контролювати повноту та своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
  • кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити законність походження товару.

2) створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:

  • обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде у минуле;
  • система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Сигарети в Україні

За даними КМІС, поширеність куріння з початком повномасштабної війни зазнала деяких суттєвих змін. Так, 42,3% відповіли, що війна ніяк не позначилася на інтенсивності їх споживання тютюну чи нікотину; 40,2% відзначили, що стали вживати трохи більше чи набагато більше тютюну чи нікотину; 12,6% повідомили, що стали споживати менше чи значно менше.

За даними аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступаючись лише Франції. Згідно зі звітом, у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні оцінювався в 19,9%, а збитки бюджету склали 636 млн євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський