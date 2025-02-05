Зеленський підписав санкції проти осіб і організацій за вивезення історичних пам'яток

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №67/2025 та №68/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 4 лютого 2025 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Перелік юридичних осіб, до яких застосовано санкції:

Федеральний державний бюджетний заклад культури "Державний історико-археологічний музей-заповідник 'Херсонес Таврійський'" (Російська Федерація).

Державна бюджетна установа Республіки Крим "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник".

Державна бюджетна установа Республіки Крим "Центральний музей Тавриди".

Обмежувальні заходи, що застосовуються до зазначених юридичних осіб:

Блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися належним їм майном.

Обмеження торговельних операцій.

Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Заборона участі у приватизації, оренді державного майна України.

Інші заходи відповідно до Закону України "Про санкції".

Санкції запроваджено строком на 10 років. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Водночас санкції також стосувались і фізичних осіб, серед них:

Піотровський Михайло Борисович - радянський і російський історик-сходознавець.

Обривалін Сергій Геннадійович - перший заступник міністра культури РФ.

Рибало Роман Олексійович - Глава департаменту держави охорони культурної спадщини Міністерства культури РФ.

З детальним списком можна ознайомитися з документом можна за посиланням.

Що передбачають санкції щодо фізичних осіб: