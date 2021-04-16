Зеленский переназначил заместителя главы КСУ членом Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил заместителя председателя Конституционного суда Сергея Головатого членом Венецианской комиссии. Накануне он освободил его от должности из-за истечения срока полномочий.

Зеленский освободил заместителя главы КСУ Головатого от исполнения обязанностей члена Венецианской комиссии в связи с истечением срока полномочий.

Следующим указом глава государства назначил Головатого членом Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) - по согласию.

Напомним, в ноябре 2020 года Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование. Также Зеленский попросил оценить, придерживался ли КСУ всех требований, когда принимал свое решение.

В марте Венецианская комиссия положительно отметила положения проекта закона о конституционной процедуре, которая должна обеспечить процесс реформирования Конституционного суда.