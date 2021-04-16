Зеленський перепризначив заступника голови КСУ членом Венеційської комісії

Президент України Володимир Зеленський перепризначив заступника голови Конституційного суду Сергія Головатого членом Венеціанської комісії . Напередодні він увільнив його через закінчення терміну повноважень.

Зеленський увільнив заступника голови КСУ Головатого від виконання обов'язків члена Венеційської комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Наступним указом глава держави призначив Головатого членом Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) - за згодою.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський попросив оцінити, чи дотримався КСУ всіх вимог, коли ухвалював своє рішення.

У березні Венеціанська комісія позитивно відзначила положення проєкту закону про конституційну процедуру, що має забезпечити процес реформування Конституційного суду.