Зеленський: переговори з Росією зараз означають заморожування війни

"Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі - допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, - це означає заморозити війну, заморозити біль та страждання", - зазначив глава держави.

За його словами, країна-агресор намагалася довго обдурити весь світ за допомогою Мінських угод, а зараз просто хоче повернутися до своєї старої примітивної тактики обману.

"Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз зазначу: потрібен реальний мир, а отже, реальний вивід російських військ з усієї нашої незалежної землі", - наголосив президент.

Візит африканських лідерів до України

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, з робочим візитом в Україні перебувають: президент Союзу Коморських островів, президент Південно-Африканської Республіки, президент Республіки Сенегал, президент Республіки Замбія, прем'єр-міністр Єгипту та інші чиновники країн Африки. Вони вже провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Метою такого візиту африканських лідерів є представлення своєї "мирної ініціативи" щодо війни Росії проти України. Зокрема, вона передбачає мирні переговори між державами.

Водночас, як зазначав нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, двері для переговорів між Україною та Росією наразі зачинені. Офіційні представники нашої країни наполягають, що жодного діалогу без виведення військ РФ не може бути.

Більш детально про відносини України з країнами Африки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.