Зеленський про переговори з Росією: партнери не штовхають, але в атмосфері світу це є

Партнери не підштовхують Україну до переговорів з Росією. Україна обрала майданчик для дипломатії - це саміт миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - саміт миру", - заявив глава держави.
Президент зазначив, що у результаті проведення саміту миру Україна хоче отримати спільне комюніке. Воно повинне стосуватися декількох сфер - енергетичної, включаючи ядерну, гуманітарну, судноплавство і т.д.
"Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою", - поясни президент.
За його словами, у питанні обміну полонених йдеться також і про повернення дітей.
"Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із цих пунктів. І тоді вже цей план давати представникам Росії", - додав Зеленський.
Президент зазначив, що погодження пунктів формули миру повинно бути схоже на "зернову угоду". Тоді план погодили з ООН і з Туреччиною, а вони окремо погодили цей план з РФ. На думку Зеленського, важливо, щоб було не дві країни, інакше росіяни "вистрибнуть", як це було з "зерновим коридором".
"Було дуже важко. І тому ось такий план по цих трьох пунктах. Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі повинні бути розроблені", - наголосив гарант.
Зеленський наголосив, що перед тим як говорити з РФ, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом.
"Працюємо в різних напрямах. Я розмовляю з лідерами. Дипломатами Андрій Єрмак займається. Вчора він презентував із Расмуссеном в Данії аналітичний документ щодо України в НАТО. І в Брюсселі він із нашою командою зустрічався з багатьма послами, включаючи Китай і Глобальний Південь, щодо саміту", - зазначив президент.
Нагадаємо, що Україна та Росія провели низку раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вони проходили у Білорусі та Стамбулі. Проте досягти домовленостей не вдалося.
Пізніше українські та західні ЗМІ повідомляли, що Україна відмовилася погоджувати вимоги Росії, які фактично були капітуляцією.
Наразі Україна готує саміт миру, який відбудеться у Швейцарії у червні. Це буде дипломатичний майданчик для країн, де обговорять можливості миру в Україні.
Що відомо про саміт миру і які плани України - читайте у нашому матеріалі.
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