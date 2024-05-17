Зеленський про переговори з Росією: партнери не штовхають, але в атмосфері світу це є

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива - саміт миру", - заявив глава держави.

Саміт миру

Президент зазначив, що у результаті проведення саміту миру Україна хоче отримати спільне комюніке. Воно повинне стосуватися декількох сфер - енергетичної, включаючи ядерну, гуманітарну, судноплавство і т.д.

"Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою", - поясни президент.

За його словами, у питанні обміну полонених йдеться також і про повернення дітей.

"Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із цих пунктів. І тоді вже цей план давати представникам Росії", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що погодження пунктів формули миру повинно бути схоже на "зернову угоду". Тоді план погодили з ООН і з Туреччиною, а вони окремо погодили цей план з РФ. На думку Зеленського, важливо, щоб було не дві країни, інакше росіяни "вистрибнуть", як це було з "зерновим коридором".

"Було дуже важко. І тому ось такий план по цих трьох пунктах. Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі повинні бути розроблені", - наголосив гарант.

Зеленський наголосив, що перед тим як говорити з РФ, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом.

"Працюємо в різних напрямах. Я розмовляю з лідерами. Дипломатами Андрій Єрмак займається. Вчора він презентував із Расмуссеном в Данії аналітичний документ щодо України в НАТО. І в Брюсселі він із нашою командою зустрічався з багатьма послами, включаючи Китай і Глобальний Південь, щодо саміту", - зазначив президент.