Зеленский о переговорах с Россией: и речи быть не может

О переговорах с Россией, учитывая то, как "все происходит" не может быть и речи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время открытия второго саммита Крымской платформы.
"Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Нарративы, которые Россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно... Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, которые сопровождаются кровавыми убийствами и насилием, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме "таких", - сказал он.
По его словам, о переговорах россияне не думают и никогда не думали.
"Они приняли решение оккупировать нашу страну", - констатировал президент.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал организацию встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина целью Анкары.
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