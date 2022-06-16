UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о переговорах с РФ: Кремль не хочет ничего, кроме войны

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Сейчас Украина не имеет возможности начать мирные переговоры. Российское руководство не хочет вести диалог и не готово к нему.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Россия не хочет мира, она не хочет ничего, кроме войны. Страна-агрессор должна понять, что "миру нет альтернативы", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас главная цель российского руководства состоит в том, чтобы сломать Украину и Европу в целом. Поэтому начать переговоры сейчас невозможно.

"Я не уверен, что сегодня есть возможность, что президент России что-то слышит. Я не уверен, что на сегодня есть лидеры в мире, которые в одиночку могут заставить Россию прекратить войну. Но на нее можно повлиять коллективными усилиями", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияКремльВойна России против Украины