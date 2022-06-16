Зеленский о переговорах с РФ: Кремль не хочет ничего, кроме войны

"Россия не хочет мира, она не хочет ничего, кроме войны. Страна-агрессор должна понять, что "миру нет альтернативы", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас главная цель российского руководства состоит в том, чтобы сломать Украину и Европу в целом. Поэтому начать переговоры сейчас невозможно.

"Я не уверен, что сегодня есть возможность, что президент России что-то слышит. Я не уверен, что на сегодня есть лидеры в мире, которые в одиночку могут заставить Россию прекратить войну. Но на нее можно повлиять коллективными усилиями", - подчеркнул президент.