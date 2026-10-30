Зеленський передав сигнали Путіну через лідерів Фінляндії та Норвегії

Президент України Володимир Зеленський передав російському диктатору Володимиру Путіну чіткі сигнали. У Києві наголошують, що переговори з Кремлем мають бути скоординованими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінг з журналістами.
За словами Тихого, нещодавні дзвінки президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре до Росії були попередньо узгоджені з українською стороною під час зустрічі в Осло.
"Президент України просив своїх колег з Фінляндії і Норвегії озвучити певні сигнали Путіну. Вони озвучили ці сигнали, позиції, донесли ті речі, які президент просив донести, тому цей дзвінок був скоординований", - зазначив речник.
Він додав, що ці країни мають спільний кордон з РФ і безпосередньо зацікавлені в безпеці, тому виступають партнерами в мирних зусиллях.
У МЗС застерегли інших європейських лідерів від спроб вести самостійні переговори з Москвою без узгодження з Україною.
"Але ми проти будь-яких нескоординованих, самодіяльних дзвінків, заради невідомо чого. Якщо хочете допомогти дипломатичним зусиллям, хочете допомогти мирному процесу, будь ласка, проконсультуйте з Україною, погодьте, проговоріть, знайдемо спосіб, як вас залучити", - наголосив Георгій Тихий.
Представник міністерства додав, що розмови з російським керівництвом самі по собі не приносять користі, якщо вони не є частиною єдиної скоординованої стратегії.
Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Володимир Путіним перед запланованими дипломатичними зустрічами в Абу-Дабі.
Основною темою переговорів були дипломатичні зусилля для припинення війни та розв'язання безпекових питань у Європі. Лідери двох країн, які мають спільний кордон із РФ, підкреслили необхідність деескалації та прямих переговорів.
Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Кремль не планує змінювати свою позицію та відхиляє пропозиції щодо повного або часткового перемир'я, попри готовність України обговорювати можливі дипломатичні кроки.