Зеленський передав сигнали Путіну через лідерів Фінляндії та Норвегії

За словами Тихого, нещодавні дзвінки президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре до Росії були попередньо узгоджені з українською стороною під час зустрічі в Осло.

"Президент України просив своїх колег з Фінляндії і Норвегії озвучити певні сигнали Путіну. Вони озвучили ці сигнали, позиції, донесли ті речі, які президент просив донести, тому цей дзвінок був скоординований", - зазначив речник.

Він додав, що ці країни мають спільний кордон з РФ і безпосередньо зацікавлені в безпеці, тому виступають партнерами в мирних зусиллях.

У МЗС застерегли інших європейських лідерів від спроб вести самостійні переговори з Москвою без узгодження з Україною.

"Але ми проти будь-яких нескоординованих, самодіяльних дзвінків, заради невідомо чого. Якщо хочете допомогти дипломатичним зусиллям, хочете допомогти мирному процесу, будь ласка, проконсультуйте з Україною, погодьте, проговоріть, знайдемо спосіб, як вас залучити", - наголосив Георгій Тихий.

Представник міністерства додав, що розмови з російським керівництвом самі по собі не приносять користі, якщо вони не є частиною єдиної скоординованої стратегії.