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Зеленский может передать Эрдогану список пленных в России крымских татар, - Никифоров

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестке дня будет вопрос деоккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя главы государства Сергея Никифорова, которого цитирует Офис президента.

"Это поддержка, которую Турция могла бы оказать крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что президент Украины может передать их Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар", - сказал Никифоров.

Кроме того, по словам представителя президента, на повестке дня встречи лидеров государств будут еще и такие вопросы:

  • соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной;
  • военное сотрудничество в области военно-морского флота;
  • поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока.
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