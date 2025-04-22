Зеленський про партнерство з США: готові працювати разом, але є умови

На думку глави держави, Київ та Вашингтон мають потенціал для економічної співпраці в Україні. Якщо Америка поставить свої комплекси Patriot для захисту українських підприємств, це може стати основою для подальшого партнерства.

"У нас зараз є "Мотор Січ", сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дадуть в Запоріжжя Patriot американські, які захищатимуть "Мотор Січ", нехай заходять і будемо працювати разом", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що така схема співпраці цілком зрозуміла, адже Patriot коштує 1,5 мільярда доларів.

"Поставив Patriot - 1,5 мільярда ти вклав. Ти партнер "Мотор Січі"? Так. Ми з Америкою не боїмося йти в партнерство, але партнерство - це партнерство", - наголосив Зеленський.

Те саме, за словами президента, стосується Запорізької АЕС, адже потрібно подбати про доступ до води, інфраструктуру, людей, а для цього необхідно гарантувати безпеку на станції.

Patriot для України

Нагадаємо, Patriot необхідні Україні для того, щоб знищувати російські балістичні ракети й захистити українські міста від руйнівних атак ворога.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна навіть готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а той на 50 мільярдів доларів, і розглядає озброєння як своєрідні гарантії безпеки.

Пізніше глава держави уточнив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво.

За словами Зеленського, Україна готова витратити 15 мільярдів доларів на закупівлю 10 систем, які зможуть захистити найбільші міста, де зосереджено скупчення людей.