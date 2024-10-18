Зеленський - партнерам: хочете, щоб ми з росіянами говорили, то дайте зброю

"Якщо у нас є відповідна зброя, навіть, якщо є від усіх позитивна підтримка плану перемоги - це вже крок вперед. Ти вже знаходишся в іншій ситуації", - заявив президент.

Він зауважив, що Україна не проти почати переговори з Росією, однак за однієї умови.

"Вже коли ти розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди, ми не проти. Ми їм кажемо: Ви хочете, щоб ми з росіянами говорили? То посильте нас. Щоб ми сиділи за столом рівноправно, а не щоб стілець десь там в стороні стояв", - підкреслив Зеленський.