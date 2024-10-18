Зеленський - партнерам: хочете, щоб ми з росіянами говорили, то дайте зброю
Україна не проти почати говорити з представниками Російської Федерації. Але для початку треба підсилення, щоб розмова відбулась "на рівних".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в ефірі телемарафону.
"Якщо у нас є відповідна зброя, навіть, якщо є від усіх позитивна підтримка плану перемоги - це вже крок вперед. Ти вже знаходишся в іншій ситуації", - заявив президент.
Він зауважив, що Україна не проти почати переговори з Росією, однак за однієї умови.
"Вже коли ти розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди, ми не проти. Ми їм кажемо: Ви хочете, щоб ми з росіянами говорили? То посильте нас. Щоб ми сиділи за столом рівноправно, а не щоб стілець десь там в стороні стояв", - підкреслив Зеленський.
Переговори Росії та України
Нагадаємо, що раніше Зеленський підтримав рішення РНБО, яке виключає діалог із диктатором Володимиром Путіним.
На його думку, для відновлення переговорів Росія має вивести війська, змінити політичне керівництво, визнати свої злочини та передати організаторів війни під суд
Однак нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація, що Шольц хоче провести телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним..
Цікаво те, що останні телефонні переговори між Шольцом та Путіним відбулись ще в грудні 2022 року.
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