Зеленский - партнерам: хотите, чтобы мы с россиянами говорили, дайте оружие

Украина не прочь начать говорить с представителями Российской Федерации. Но для начала нужно усиление, чтобы разговор состоялся "на равных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в эфире телемарафона.

"Если у нас есть соответствующее оружие, даже если есть от всех положительная поддержка плана победы - это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации", - заявил президент.

Он отметил, что Украина не прочь начать переговоры с Россией, однако при одном условии.

"Уж когда ты разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят повсюду, мы не против. Мы им говорим: Вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так усилите нас. Чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял", - подчеркнул Зеленский.