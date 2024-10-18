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Зеленский - партнерам: хотите, чтобы мы с россиянами говорили, дайте оружие

Украина, Пятница 18 октября 2024 17:50
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Зеленский - партнерам: хотите, чтобы мы с россиянами говорили, дайте оружие Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина не прочь начать говорить с представителями Российской Федерации. Но для начала нужно усиление, чтобы разговор состоялся "на равных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в эфире телемарафона.

"Если у нас есть соответствующее оружие, даже если есть от всех положительная поддержка плана победы - это уже шаг вперед. Ты уже находишься в другой ситуации", - заявил президент.

Он отметил, что Украина не прочь начать переговоры с Россией, однако при одном условии.

"Уж когда ты разговариваешь на той или иной площадке с россиянами, потому что партнеры их видят повсюду, мы не против. Мы им говорим: Вы хотите, чтобы мы с россиянами говорили? Так усилите нас. Чтобы мы сидели за столом равноправно, а не чтобы стул где-то там в стороне стоял", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры России и Украины

Напомним, что ранее Зеленский поддержал решение СНБО, исключающее диалог с диктатором Владимиром Путиным.

По его мнению, для возобновления переговоров Россия должна вывести войска, сменить политическое руководство, признать свои преступления и передать организаторам войны под суд

Однако, недавно в СМИ появилась информация, что Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. .

Интересно, что последние телефонные переговоры между Шольцом и Путиным состоялись еще в декабре 2022 года.

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