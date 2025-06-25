Зеленський у ПАРЄ підписав угоду щодо створення Спецтрибуналу проти Росії

"Це дійсно дуже важливий крок. Сьогодні ми запускаємо процес створення Трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України. Кожен воєнний злочинець має знати: справедливість настане і це стосується Росії також. Ми активізуємо юридичну роботу. Попереду ще довгий шлях, але політично ми вже зробили великий прогрес", - сказав Зеленський після підписання угоди.

На його думку, трибунал дає Україні реальний шанс домогтися правосуддя для злочину агресії, навіть якщо міжнародні інституції не матимуть інструментів для цього.

"Ми маємо чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо здійснити це разом з усією Європою", - підкреслив він.

Що відомо про Спецтрибунал

Статут не містить згадок про персональні імунітети, попри тривалі дискусії та різні позиції під час переговорів. Це відкриває можливість висунення обвинувачень навіть чинному керівництву Росії, так званій "трійці". Водночас ухвалення вироку або заочне засудження стане можливим лише після їх усунення з посад.

Спеціальний трибунал проти Росії матиме статус міжнародного органу, а не гібридної чи національної інституції.

"Основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Поняття - чітке. Відповідальність - невідворотна", - розповідала заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Спеціальний трибунал проти Росії не конкуруватиме з Міжнародним кримінальним судом (МКС), а навпаки - доповнюватиме його діяльність. Обидва процеси можуть відбуватись паралельно, але у разі передачі обвинуваченого до МКС розгляд у Спецтрибуналі призупиняється.

Статут передбачатиме можливість розгляду справ in absentia - без присутності обвинувачених. Це дозволить виносити вироки заочно, окрім випадків, коли йдеться про чинних представників так званої "трійки", які наразі перебувають при владі. Під дію цієї норми потенційно можуть підпадати й посадовці з Білорусі та КНДР.

"Створення Спецтрибуналу - це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку Росії ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як. Так, як це зробив Нюрнберг", - додала заступниця голови ОП.