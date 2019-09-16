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Зеленский ожидает, что встречи в норманском формате будут проходить чаще

Новости » Политика    16.09.2019 - 14:05
Зеленский ожидает, что встречи в норманском формате будут проходить чаще
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский будет встречатся с лидерами стран в нормандском формате, пока не будет решен вопрос возврата территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи лидеров стран в нормандском формате должны проходить чаще. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что настаивает на проведении встреч с лидерами стран в нормандском формате до тех пор, пока не будет решен вопрос возвращения украинских территорий и с прекращением войны.

"Ожидаю, что встречи в нормандском формате будут часто, пока мы не решим вопрос возвращения наших территорий и с прекращением войны", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский считает, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращение огня и разведение сил. Зеленский возложил большие надежды на председательство Словакии в ОБСЕ и на шаги по существенному прогрессу для достижения мира на Донбассе.

Как сообщало РБК-Украина ранее, встреча лидеров стран в нормандском формате должна была состояться 16 сентября, но российская сторона не смогла приехать в этот день.

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