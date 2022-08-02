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Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков, но напомнил, что согласно Конституции, брак - это союз мужчины и женщины. А в условиях военного положения менять основной закон нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис электронных петиций.

В частности, Зеленский подчеркнул, что уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан. И Конституция Украины гарантирует незыблемость прав и свобод человека.

"По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157)", - отметил президент.

В то же время, по его словам, правительство нарабатывало решения для легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины по просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент ответил на петицию о запрете раздачи повесток в супермаркетах, на заправках и улице.

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Владимир ЗеленскийЛГБТ