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Зеленский ответил на петицию об источниках финансирования "Большой стройки"

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 09:55
Зеленский ответил на петицию об источниках финансирования "Большой стройки" Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Президент Владимир Зеленский поддержал предложение по обеспечению более широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования проектов программы "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию главы государства.

Зеленский отметил, что со стартом его каденции в 2019 году была активизирована работа по максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков, в частности, в сферах, которые дают наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики.

"На этом направлении ключевой стала программа "Большая стройка", в рамках которой осуществляется масштабное обновление инфраструктуры. За 2020-2021 годы удалось обновить более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать почти 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий", - привел данные глава государства.

По его словам, столь масштабные государственные инвестиции в национальную инфраструктуру привели к тому, что в 2020 году Украина впервые за историю независимости смогла сдержать спад экономики в период рецессии на уровне ниже среднего по сравнению с ключевыми торговыми партнерами.

"Я обратился в Кабинет министров Украины с просьбой разработать и воплотить механизм широкого и доступного информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры во всех регионах Украины", - сказал Зеленский.

В частности, он предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств для реализации проектов "Большой стройки", а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах программы.

"Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но и станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно - будет способствовать выведению части экономики из тени", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, раньше президент объявил о старте масштабной реформы украинской железной дороги в рамках инициированной им программы "Большая стройка".

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Владимир Зеленский Большая стройка
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