Зеленський відповів на петицію про джерела фінансування "Великого будівництва"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію глави держави.

Зеленський зазначив, що із стартом його каденції у 2019 році було активізовано роботу з максимально ефективного використання коштів платників податків, зокрема у сферах, що дають найбільший мультиплікаційний ефект для національної економіки.

"На цьому напрямі ключовою стала програма «Велике будівництво», у рамках якої здійснюється масштабне оновлення інфраструктури. За 2020-2021 роки вдалося оновити понад 13 тис. кілометрів доріг, 560 мостів, побудувати або капітально відремонтувати майже 400 шкіл та дитячих садочків, 25 басейних комплексів, 193 стадіони, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій", - навів дані глава держави.

За його словами, завдяки масштабним державним інвестиціям у національну інфраструктуру Україна у 2020 році вперше за історію незалежності змогла стримати спад економіки у період рецесії на рівні нижче середнього у порівнянні з ключовими торговельними партнерами.

"Я звернувся до Кабінету міністрів з проханням розробити та втілити механізм широкого і доступного інформування громадськості про джерела надходження та ефективність використання коштів на фінансування проєктів будівництва і реконструкції об’єктів інфраструктури в усіх регіонах України", - сказав Зеленський.

Зокрема, він запропонував створити окремий онлайн-ресурс, на якому висвітлюватимуться обсяги та джерела використання коштів у цілях реалізації проектів "Великого будівництва", а також забезпечити посилання на нього на всіх інформаційних матеріалах програми.

"Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент оголосив про старт масштабної реформи української залізниці в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво".