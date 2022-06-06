Зеленский отверг возможность предоставления российским олигархам украинского гражданства
Российским олигархам вроде Романа Абрамовича или Олега Дерипаски не будет предоставляться украинское гражданство. При этом страна будет использовать все возможности для борьбы с кремлевским режимом.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава государства также прокомментировал предоставление российскому журналисту Александру Невзорову украинского паспорта. Зеленский заявил, что Невзоров сам подал соответствующее обращение о предоставлении ему гражданства.
Президент уверен, что Украина должна использовать разные методы для борьбы с российской властью.
"Если у нас есть возможность качать российскую власть, мы должны это делать, мы должны использовать любое оружие", - объяснил Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии дали украинское гражданство.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.