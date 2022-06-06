Зеленский отверг возможность предоставления российским олигархам украинского гражданства

Российским олигархам вроде Романа Абрамовича или Олега Дерипаски не будет предоставляться украинское гражданство. При этом страна будет использовать все возможности для борьбы с кремлевским режимом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства также прокомментировал предоставление российскому журналисту Александру Невзорову украинского паспорта. Зеленский заявил, что Невзоров сам подал соответствующее обращение о предоставлении ему гражданства. Президент уверен, что Украина должна использовать разные методы для борьбы с российской властью. "Если у нас есть возможность качать российскую власть, мы должны это делать, мы должны использовать любое оружие", - объяснил Зеленский.