UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский отреагировал на отход из Лисичанска и доклад Шойгу по Луганской области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Стены мы отстроим, земли отвоюем, а людей надо беречь превыше всего. И если командование нашей армии забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшую огневую преимущество, в частности, это касается и Лисичанска, это означает, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия", - заявил Зеленский.

Также президент упомянул в своем обращении доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который заявил о полной оккупации Луганской области.

"Когда кто-то там в Москве что-то докладывает о Луганской области, то пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной, и сейчас, что они имеют и сколько за это заплатили. Нынешние их доклады пойдут прахом, как и тогдашние", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, сегодня, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМинистерство обороны РФЛуганскЛисичанскСергей ШойгуВойна России против Украины