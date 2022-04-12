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Зеленский отказался встречаться с президентом Германии из-за его связей с РФ, - Bild

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава государства Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиной этому стали тесные связи немецкого политика с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля. Однако, по данным СМИ, украинская сторона выступила против его визита.

"Из Киева в Офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент они не готовы ни к каким встречам. Однако нельзя исключать встречи в будущем", - говорится в сообщении Bild.

Причиной такой позицию Офиса президента стали тесные контакты Штайнмайер с РФ в последние годы. В частности, на должности министра иностранных дел Германии он поддерживал связь с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, Штайнмайер был сторонником "Северного потока - 2".

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Штайнмайер поддерживает идею Путина об "отсутствии украинского народа".

Позже президент Германии выразил свое сожаление по поводу своей прежней позиции касательно России и "Северного потока - 2". Он назвал это своей ошибкой.

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Владимир ЗеленскийГерманияШтайнмайер