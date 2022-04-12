Зеленский отказался встречаться с президентом Германии из-за его связей с РФ, - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Отмечается, что Штайнмайер вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС должен был прибыть в Киев 12 апреля. Однако, по данным СМИ, украинская сторона выступила против его визита.

"Из Киева в Офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент они не готовы ни к каким встречам. Однако нельзя исключать встречи в будущем", - говорится в сообщении Bild.

Причиной такой позицию Офиса президента стали тесные контакты Штайнмайер с РФ в последние годы. В частности, на должности министра иностранных дел Германии он поддерживал связь с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, Штайнмайер был сторонником "Северного потока - 2".