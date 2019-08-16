Зеленский отказал российскому СМИ в интервью

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отказали в интервью российскому государственному агентству "РИА Новости". Об этом говорится в ответе по электронной почте, который цитирует агентство.

Согласно сообщению, в качестве причины отказа заявлена занятость Зеленского и насыщенный график президента Украины.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - говорится в ответе.

Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский дал короткое интервью российскому изданию "Коммерсантъ". В частности, он прокомментировал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также прокомментировал выдачу российские паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отметим, российские СМИ традиционно занимают самую нижнюю строчку в рейтингах доверия граждан Украины различным институтам. В частности, в феврале 2019 года, по данным опроса Центра Разумкова, российскими СМИ не доверяли 83% граждан Украины.