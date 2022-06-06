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Зеленский об освобождении защитников Мариуполя: ГУР занимается этим вопросом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Главное управление разведки занимается освобождением защитников Мариуполя из российского плена.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат, а результат единый - вернуть людей домой. Первая часть была - вывести людей живыми, я считаю, ГУР первую часть сделал. На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой", - подчеркнул президент.

По его словам, сотрудники ГУР являются лучшими специалистами в делах подобного рода, поэтому на них можно рассчитывать.

"Мы доверяем им, мы не можем у них спрашивать каждый день: ну что там?", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи украинских бойцов с "Азовстали".

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АзовстальВладимир ЗеленскийМариупольГлавное управление разведкиПленныйВойна России против Украины