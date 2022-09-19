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Зеленский определил три приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН

Фото: украинская делегация примет участие в Генассамблее ООН (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Делегация Украины 19-23 сентября примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский определил три основных приоритета работы украинской делегации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

По данным пресс-службы, приоритеты следующие.

  • укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности, увеличение поставок оружия и финансовой помощи
  • привлечение России к международной ответственности за ее преступления
  • активизация отношений со странами Глобального Юга

Как отмечается в сообщении, глава МИД Дмитрий Кулеба будет председательствовать на украинском министерском мероприятии по привлечению России к международной ответственности, примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по вооруженной агрессии России против Украины, мероприятии высокого уровня безопасности гражданских ядерных объектов в вооруженных конфликтах на фоне российской оккупации ЗАЭС и мероприятии высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности.

Глава украинской дипломатии проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Запланировано участие главы МИД в инициированном Украиной трехстороннем формате Украина - Польша - Великобритания на уровне министров и министерском заседании ГУАМ.

"Отдельное внимание во время визита министра будет уделено теме гарантий безопасности для Украины в контексте разработанного группой Ермака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Украина предложит союзникам проголосовать на Генассамблее ООН резолюцию о конфискации российских активов как репарации за развязанную войну.

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