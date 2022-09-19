Зеленский определил три приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

По данным пресс-службы, приоритеты следующие.

укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности, увеличение поставок оружия и финансовой помощи

привлечение России к международной ответственности за ее преступления

активизация отношений со странами Глобального Юга

Как отмечается в сообщении, глава МИД Дмитрий Кулеба будет председательствовать на украинском министерском мероприятии по привлечению России к международной ответственности, примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН по вооруженной агрессии России против Украины, мероприятии высокого уровня безопасности гражданских ядерных объектов в вооруженных конфликтах на фоне российской оккупации ЗАЭС и мероприятии высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности.

Глава украинской дипломатии проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Запланировано участие главы МИД в инициированном Украиной трехстороннем формате Украина - Польша - Великобритания на уровне министров и министерском заседании ГУАМ.

"Отдельное внимание во время визита министра будет уделено теме гарантий безопасности для Украины в контексте разработанного группой Ермака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact", - говорится в сообщении.