Зеленський оновив склад Ставки та РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази .

До складу Ради нацбезпеки та оборони президент ввів голову СЗР Олега Іващенка.

При цьому у Ставці більше не братиме участі Олексій Данілов, якого раніше було звільнено з посади секретаря РНБО.

Також до складу Ставки увійшов Олег Іващенко, якого нещодавно було призначено головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Що передувало

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Його місце зайняв Олександр Литвиненко, який був головою СЗР.

Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Олег Іващенко.

До речі, вчора, 28 березня, Зеленський представив Іващенка колективу СЗР. Президент назвав головні завдання для нього.

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