Зеленский: оккупантов оттесняют от Киева, но говорить о безопасности в области пока рано
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за освобождение от российских оккупантов города Ирпень. Глава государства отметил, что захватчиков оттесняют от Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Украинские защитники продвигаются по Киевской области, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой, всем, кто работал над этим результатом", - сказал Зеленский.
По его словам, оккупантов оттесняют от Ирпеня и Киева. Однако пока рано говорить о безопасности в этой части Киевской области. Боевые действия продолжаются. Российские войска удерживают северную часть области, и имеют для этого ресурсы и живую силу, а также пытаются возобновить боеспособность подразделений, которые понесли потери.
"Уровень их потерь даже на уровне 90% не является для них аргументом, чтобы остановиться. Сотни и сотни сожженной и брошенной техники, не убеждают их в том, что так будет с каждым", - добавил Зеленский.
Напомним, украинские защитники освободили Ирпень от российских захватчиков 28 марта, но жителям пока опасно возвращаться в город.
Война России против Украины идет 33-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!