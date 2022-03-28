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Зеленский: оккупантов оттесняют от Киева, но говорить о безопасности в области пока рано

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Киев, Понедельник 28 марта 2022 23:57
Зеленский: оккупантов оттесняют от Киева, но говорить о безопасности в области пока рано Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за освобождение от российских оккупантов города Ирпень. Глава государства отметил, что захватчиков оттесняют от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Украинские защитники продвигаются по Киевской области, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой, всем, кто работал над этим результатом", - сказал Зеленский.

По его словам, оккупантов оттесняют от Ирпеня и Киева. Однако пока рано говорить о безопасности в этой части Киевской области. Боевые действия продолжаются. Российские войска удерживают северную часть области, и имеют для этого ресурсы и живую силу, а также пытаются возобновить боеспособность подразделений, которые понесли потери.

"Уровень их потерь даже на уровне 90% не является для них аргументом, чтобы остановиться. Сотни и сотни сожженной и брошенной техники, не убеждают их в том, что так будет с каждым", - добавил Зеленский.

Напомним, украинские защитники освободили Ирпень от российских захватчиков 28 марта, но жителям пока опасно возвращаться в город.

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