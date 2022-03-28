Зеленський: окупантів відтісняють від Києва, але говорити про безпеку в області поки рано
Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь. Глава держави зазначив, що загарбників відтісняють від Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Українські захисники просуваються по Київській області, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній, всім, хто працював над цим результатом", - сказав Зеленський.
За його словами, окупантів відтісняють від Ірпеня та Києва. Однак поки рано говорити про безпеку в цій частині Київської області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують північну частину області, і мають для цього ресурси і живу силу, а також намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат.
"Рівень їх втрат навіть на рівні 90% не є для них аргументом, щоб зупинитися. Сотні і сотні спаленої і кинутої техніки, не переконують їх у тому, що так буде з кожним", - додав Зеленський.
Нагадаємо, українські захисники звільнили Ірпінь від російських загарбників 28 березня, але жителям поки небезпечно повертатися в місто.
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