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Зеленський: окупантів відтісняють від Києва, але говорити про безпеку в області поки рано

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 23:57
Зеленський: окупантів відтісняють від Києва, але говорити про безпеку в області поки рано Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь. Глава держави зазначив, що загарбників відтісняють від Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Українські захисники просуваються по Київській області, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці! Вдячний кожному і кожній, всім, хто працював над цим результатом", - сказав Зеленський.

За його словами, окупантів відтісняють від Ірпеня та Києва. Однак поки рано говорити про безпеку в цій частині Київської області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують північну частину області, і мають для цього ресурси і живу силу, а також намагаються відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат.

"Рівень їх втрат навіть на рівні 90% не є для них аргументом, щоб зупинитися. Сотні і сотні спаленої і кинутої техніки, не переконують їх у тому, що так буде з кожним", - додав Зеленський.

Нагадаємо, українські захисники звільнили Ірпінь від російських загарбників 28 березня, але жителям поки небезпечно повертатися в місто.

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