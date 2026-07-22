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Зеленський офіційно звільнив Сирського: указ підписано

14:58 22.07.2026 Ср
1 хв
Сирського відправили у відставку на фоні протестів
aimg Ірина Гамерська
Зеленський офіційно звільнив Сирського: указ підписано Фото: Олександр Сирський (facebook.com CinCAFofUkraine)
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського. Таким чином він більше не головнокомандувач армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

Звільнення Сирського

Тиждень тому Зеленський запустив процес оновлення Кабміну, результатом якого стали щоденні протести неподалік Офісу президента. Причиною мітингів стало рішення президента звільнити тодішнього міністра оборони Михайла Федорова.

Як пояснив Зеленський, причиною рішення став конфлікт між міністром та головкомом Сирським. Сам Федоров після звільнення дав брифінг, на якому також підтвердив, що не спрацювався з Сирським. За його словами, він навіть пропонував президенту змінити головкома.

Сирський же нещодавно випустив колонку, у якій зазначив, що не знав, що між ними конфлікт, але вибачився перед Федоровим. При цьому він додав: "Я не воюю з міністерством. Я воюю з росією...Моя робота - війна. Стратегія, фронт, люди".

Зазначимо, Сирський був головнокомандувачем з лютого 2024 року. Тоді він змінив на посаді Валерія Залужного.

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