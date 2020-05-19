Зеленский одобрил присоединение к Межамериканской конвенции об уголовных наказаниях

Президент Владимир Зеленский сегодня, 19 мая, подписал законопроект №0033 "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом". Президент является автором этого проекта закона.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Собственно конвенция состоит из 19 статей. Она устанавливает обязательства государств-участников предоставлять информацию о любом осужденном лице, на которое может распространяться действие документа.

В ней предусмотрен порядок передачи осужденного из одного государства в другое, возможность отказа в передаче, права переданных осужденных и порядок отбывания ими наказания, а также юрисдикцию государства вынесения приговора по его пересмотру.

Также определена возможность применения конвенции в особых случаях, в частности, к несовершеннолетним и невменяемым лицам.

Урегулирован вопрос об осуществлении транзитной перевозки осужденных.

Согласно закону, государства-участники назначают центральный орган для выполнения функций, предусмотренных конвенцией. В Украине таким органом предлагается определить Министерство юстиции.

Указано также, что конвенция остается открытой для присоединения любым другим государством.

Напомним, в конце апреля Рада одобрила за основу и в целом законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0033. За него проголосовали 304 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в конце января глава государства внес в Раду соответствующий проект закона.