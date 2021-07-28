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Зеленский объяснил изменения в руководстве ВСУ: военные должны эффективно выполнять задачи

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины. Глава государства сегодня сменил начальника Генштаба, командующего Объединенными силами и командующего Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как пояснил Зеленский, сейчас необходимо активизировать выполнение заданий, которые направлены на модернизацию украинской армии и "стопроцентной подготовки военных к защите Украины в условиях современной войны".

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - сказал он.

Глава государства также хочет, чтобы в армии было эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней, потому что это является "основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности".

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Минобороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития ВСУ в целом", - добавил президент.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГенштабООС