Зеленский не обсуждал с Байденом отказ от "Минска", - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, обсуждался ли в США вопрос отказа от реализации минских договоренностей по Донбассу. По его словам, этот вопрос не поднимался в Вашингтоне.

"Замена минского формата или отказ от минского формата - этот вопрос не рассматривался", - сказал Ермак.

Он добавил, что в то же время Украина предложила США присоединиться к нормандскому формату и сесть за стол переговоров, за которым находятся Украина, Германия, Франция и Россия.