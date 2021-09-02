Зеленский не обсуждал с Байденом отказ от "Минска", - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, обсуждался ли в США вопрос отказа от реализации минских договоренностей по Донбассу. По его словам, этот вопрос не поднимался в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Право на владу".
"Замена минского формата или отказ от минского формата - этот вопрос не рассматривался", - сказал Ермак.
Он добавил, что в то же время Украина предложила США присоединиться к нормандскому формату и сесть за стол переговоров, за которым находятся Украина, Германия, Франция и Россия.
Напомним, Ермак рассказал РБК-Украина, что Зеленский хочет обсуждать в нормандском формате вопрос "Северного потока-2". Поэтому к этому формату планируют привлечь США.
Прочитать полное интервью Ермака вы можете на РБК-Украина.