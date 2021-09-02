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Зеленський не обговорював з Байденом відмову від "Мінську", - Єрмак

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США, Четвер 02 вересня 2021 22:29
Зеленський не обговорював з Байденом відмову від "Мінську", - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чи обговорювалося у США питання відмови від реалізації мінських домовленостей щодо Донбасу. За його словами, це питання не підіймалося у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Право на владу".

"Заміна мінського формату чи відмова від мінського формату - це питання не розглядалося", - сказав Єрмак.

Він додав, що водночас Україна запропонувала США приєднатися до нормандського формату та сісти за стіл переговорів, за яким перебувають Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Нагадаємо, Єрмак розповів РБК-Україна, що Зеленський хоче обговорювати в нормандському форматі питання "Північного потоку-2". Тому до цього формату планують залучити США.

Прочитати повне інтерв'ю Єрмака ви можете на РБК-Україна.

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