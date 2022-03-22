Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сообщил о последних обстрелах Россией гражданской инфраструктуры, гуманитарной катастрофе, прежде всего в Мариуполе. Обсудили мирный процесс, важность действенных гарантий безопасности для Украины. Лидерство Канады в поддержке Украины важно!",- написал Зеленский.

По словам главы, они также обсудили вопросы действенных гарантий безопасности для Украины.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал о том, что имел в виду, когда говорил о Третьей мировой войне.

Также мы писали, что Канада вводит новые санкции против Беларуси за поддержку РФ в войне против Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!