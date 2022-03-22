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Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

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Вторник 22 марта 2022 18:39
Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили последние обстрелы российскими оккупантами гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

По словам главы, они также обсудили вопросы действенных гарантий безопасности для Украины.

"Провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сообщил о последних обстрелах Россией гражданской инфраструктуры, гуманитарной катастрофе, прежде всего в Мариуполе. Обсудили мирный процесс, важность действенных гарантий безопасности для Украины. Лидерство Канады в поддержке Украины важно!",- написал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал о том, что имел в виду, когда говорил о Третьей мировой войне.

Также мы писали, что Канада вводит новые санкции против Беларуси за поддержку РФ в войне против Украины.

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