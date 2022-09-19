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Зеленский обсудил с президентом УЕФА освобождение пленных украинских спортсменов

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 сентября 2022 15:17
Зеленский обсудил с президентом УЕФА освобождение пленных украинских спортсменов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александром Чеферином, в ходе которого обсудил освобождение украинских спортсменов из российского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александром Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске украинской Премьер-лиги. Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - написал он.

Напомним, в начале июля Зеленский сообщил, что в российском плену находятся 13 украинских спортсменов.

При этом в конце августа министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что в российском плену находятся 23 атлета.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине российских пленных меньше, чем в России украинских.

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Владимир Зеленский УЕФА Пленный Война России против Украины
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