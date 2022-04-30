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Зеленский обсудил с президентом Швейцарии предоставление консульских услуг украинцам в РФ

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Суббота 30 апреля 2022 19:43
Зеленский обсудил с президентом Швейцарии предоставление консульских услуг украинцам в РФ Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twittwer Зеленского.

В частности, Кассис отметил гуманитарную помощь из Швейцарии.

Также лидеры обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии в предоставлении консульских услуг украинцам в России.

Ранее мы сообщали, что Швейцария ввела очередные санкции против РФ.

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