Зеленский обсудил с президентом Швейцарии предоставление консульских услуг украинцам в РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twittwer Зеленского.

Также лидеры обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии в предоставлении консульских услуг украинцам в России.

В частности, Кассис отметил гуманитарную помощь из Швейцарии.

Ранее мы сообщали, что Швейцария ввела очередные санкции против РФ.

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