Зеленский обсудил с президентом Швейцарии предоставление консульских услуг украинцам в РФ
Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twittwer Зеленского.
В частности, Кассис отметил гуманитарную помощь из Швейцарии.
Также лидеры обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии в предоставлении консульских услуг украинцам в России.
Ранее мы сообщали, что Швейцария ввела очередные санкции против РФ.
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