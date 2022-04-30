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Зеленський обговорив з президентом Швейцарії надання консульських послуг українцям в РФ

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Субота 30 квітня 2022 19:43
Зеленський обговорив з президентом Швейцарії надання консульських послуг українцям в РФ Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twittwer Зеленського.

Зокрема, Кассіс відзначив гуманітарну допомогу зі Швейцарії.

Також лідери обговорили підготовку до конференції з відбудови України та посередницьку роль Швейцарії у наданні консульських послуг українцям в Росії.

Раніше ми повідомляли, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти РФ.

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